Hatay’da Köpekler Tavukları Telef Etti

HATAY’DAKİ KÖPEK SALDIRISI

Hatay’da bahçe alanına giren sokak köpekleri, bir kişinin hobi amaçlı beslediği kümesteki 70 tavuğu telef etti. Tavukların sahibi 56 yaşındaki Rasim Alban, bu olaya karşı yetkililerden yardım talep ediyor. Arsuz ilçesine bağlı Hüyük Mahallesi’nde kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan Alban, akşam işten döndüğünde kümesteki 100 tavuklarından 70’inin telef olduğunu gördü ve bu durumdan dolayı büyük bir üzüntü yaşadı.

ALBAN’IN İHTİYACI YARDIM

Alban, kalan 30 tavuğunu güvence altına almak için işe gidemediğini ifade ediyor. Bahçesine giren sokak köpeklerinin hala ağaçların altında olduğunu vurgulayan Alban, bu köpeklerin kendisine karşı da saldırgan tavırlar sergilediğini belirtiyor. “Ben hobi olarak yüz adet tavuk aldım. Hepsini büyüttüm, evcilleştirdim. İşe gittiğim sırada bahçeye giren sokak köpekleri 70 tavuğumu telef etti. Büyük bir şok yaşadım. O günden beri kendime gelemedim,” diyor Alban.

GÜVENLİK ENDİŞESİ

Tavuklarının güvenliği için işe gidemediğini tekrarlayan Alban, “Ben hayvan severim, tavuklarıma kendi elimle yem veriyordum. Ancak bu olaydan sonra ne işime gidebiliyorum ne de bahçeye rahatlıkla çıkabiliyorum. Köpekler halen orada. Tavuklarımın güvende olması için bu hayvanların buradan alınmasını istiyorum,” şeklinde sözlerini tamamlıyor.