Hatay’da Koyun Sürüsüne Çarptı, Kaçtı

OTOMOBİL KURBAN SÜRÜSÜNE ÇARPTI

Hatay’da, koyun sürüsüne çarpan ve ardından su kanalına düşen otomobilden 14 kaçak göçmen çıktı. Olay, akşam saatlerinde Madenboyu Mahallesi civarında gerçekleşti. Plakası 31 DG 416 olan ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarparak su kanalına düştü. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü, aracı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

KAZA SONRASINDA YABANCI UYRUKLU GÖÇMENLER ORTAYA ÇIKTI

Olayı gören çevredekiler, yardım için otomobilin yanına geldiklerinde aracın içinde 14 yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri yönlendirildi. Kazada iki koyun yaralanırken, 14 kaçak göçmen, Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere gözaltına alındı. Polis, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak üzere intensif bir çalışma başlattı.