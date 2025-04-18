Hatay’da Kumar Oynayanlara Ceza Verildi

İSKENDERUN’DA KUMAR OPERASYONU

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye toplamda 92 bin 470 lira ceza uygulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Piri Reis Mahallesi’nde bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

KUMAR OYUNUNA EL KOYULDU

Ekipler, adreste kumar oynadığı tespit edilen 10 kişinin her birine 92 bin 470 lira ceza kesti. Ayrıca, oyun masasındaki 3 bin 800 lira ile diğer oyun malzemeleri de el konuldu. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan H.F.M. ve H.S.M. hakkında adli işlem başlatıldı.