Hatay’da Kuyumcu Soygunu Girişimi Başarısız

SOYGUN GİRİŞİMİ

Hatay’da bir kuyumcuya gelerek soygun yapmaya çalışan üç şahıs, iş yeri sahibinin kurnazlığı sayesinde eli boş döndü. Olay Payas ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Özgür Kuyumculuk adlı iş yerinde gerçekleşti. Motosikletle iş yerine gelen kimliği belirsiz şahıslar, soygun girişiminde bulundu.

ARBEDENİN SONUCU

İş yeri sahibi Hüseyin Kaya’nın karşı koymasıyla soygun girişimi sırasında arbede yaşandı. Bu süreçte yaralanan kuyumcu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri, kimliği belirsiz ve yüzleri maskeli olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şahıslar, arbede sonrasında kaçmayı başardı.