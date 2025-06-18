Haberler

Hatay’da Kuyumculara Operasyon Yapıldı

HATAY’DA KUYUMCULARA OPERASYON

Dörtyol ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kuyumculara çok sayıda standartlara uygun olmayan sahte altın ile Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke ve obje ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, mali suçlar ekiplerince Dörtyol’daki 5 farklı kuyumcu adresine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde, yakalanan altınların standartlara uymadığı, ayarlarının düşürüldüğü, darphane mührü taşımadığı ve sahte oldukları belirlendi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonda toplamda 10 adet reşat altın, 187 adet tam altın, 62 adet yarım altın, 458 adet çeyrek altın ve 23 adet gram altın ele geçirildi. Ayrıca arama yapılan kuyumlardan 2’sinde ise ruhsatsız 2 tabanca ile 13 fişek bulundu. Bunun yanı sıra, 196 adet Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke, 26 adet çeşitli dönemlere ait obje ve 27 adet tarihi altın para da operasyonda yakalandı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak U.A., E.Ş., İ.T., M.Ö. ve V.T. isimli toplam 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisi verildi. Bu operasyon, Hatay’daki mali suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa’da Gürültü Yapan Araç Denetimi Yapıldı

Manisa'da gerçekleştirilen denetimlerde gürültü çıkaran 517 araca toplamda 2 milyon 331 bin 460 TL ceza kesildi. Emniyet, denetimlerin süreceğini duyurdu.
Haberler

Isparta’da Narkotik Operasyonu Gerçekleşti

Isparta'da düzenlenen narkotik operasyonlarında binlerce uyuşturucu madde yakalandı. İki kişi tutuklanırken, yedi kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.