Hatay’da Kuyumculara Operasyon Yapıldı

HATAY’DA KUYUMCULARA OPERASYON

Dörtyol ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kuyumculara çok sayıda standartlara uygun olmayan sahte altın ile Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke ve obje ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, mali suçlar ekiplerince Dörtyol’daki 5 farklı kuyumcu adresine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde, yakalanan altınların standartlara uymadığı, ayarlarının düşürüldüğü, darphane mührü taşımadığı ve sahte oldukları belirlendi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonda toplamda 10 adet reşat altın, 187 adet tam altın, 62 adet yarım altın, 458 adet çeyrek altın ve 23 adet gram altın ele geçirildi. Ayrıca arama yapılan kuyumlardan 2’sinde ise ruhsatsız 2 tabanca ile 13 fişek bulundu. Bunun yanı sıra, 196 adet Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke, 26 adet çeşitli dönemlere ait obje ve 27 adet tarihi altın para da operasyonda yakalandı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak U.A., E.Ş., İ.T., M.Ö. ve V.T. isimli toplam 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisi verildi. Bu operasyon, Hatay’daki mali suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.