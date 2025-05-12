Hatay’da M2 STEAM Merkezi Açıldı

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesinde bulunan M2 STEAM Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Karaali Mahallesi’ndeki bu merkezin açılışında, bilgiye dayalı insanlık yararına bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Masatlı, merkezdeki atölyeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. “Bilim merkezinde öğrencilerimiz, robotik kodlama ile algoritmik düşünceyi öğrenecek, 3 boyutlu tasarım ve üretimle hayallerini somutlaştıracak, ahşap tasarım atölyeleriyle el becerilerini geliştirecekler. Yazılım geliştirme ve dijital dünyanın kapıları çocuklarımıza açılmış olacak” dedi.

ÖĞRENCİLERLE ETKİLEŞİM

Açılış konuşmasının ardından, Masatlı merkezi gezdi ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Bu etkileşim, öğrencilere destek verme ve onlarla daha yakın bir bağ kurma fırsatı sundu.