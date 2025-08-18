Haberler

Hatay’da Mahsurlu Kedi Kurtarıldı

HATAY’DA KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Hatay’da bir marketin boşluğuna düşerek, duvar arasında sıkışan bir yavru kediye itfaiye ekipleri yardım etti. Antakya ilçesinde, Güzelburç Mahallesi’nde bulunan markette gerçekleşen bu olayda, yavru kedi, 2 duvar arasında mahsur kaldı.

KEDİYİ FARK EDEN VATANDAŞLAR

Kedinin miyavlama sesini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine hızlı bir müdahale gerçekleşti. İtfaiye ekipleri, kediye ulaşmak için gerekli çalışmaları yaptı ve onu kurtarmayı başardı.

KEDİ DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Kurtarma işleminden sonra kedinin ilk kontrolleri yapıldı. Ardından mama verildikten sonra, yavru kedi doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Bu olay, hayvanların korunması ve kurtarılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

İslahiye’de Üzüm Hasadına Başlandı

İslahiye'de 50 bin dekar alanda başlayan üzüm hasadı, kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltenin düşmesinden dolayı üreticileri huzursuz ediyor.
Ekin Uzunlar Konseri Unutulmaz Gece Yaşattı

Erzincan'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali, Ekin Uzunlar'ın kemençe eşliğindeki konseriyle sona erdi. Sanatçı, dinleyicilere Karadeniz ezgileriyle dolu bir gece sundu.

