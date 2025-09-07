Hatay’da Maymun Tokatlandı, Tepkiler Artıyor

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ TOPLADI

Hatay’da kaçak yollarla ülkeye getirilen bir maymunun tokatlandığı anların sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepkilere neden oldu. Bu görüntülerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, duruma müdahale ederek maymunu koruma altına aldı ve tokat atan kişiye cezai işlem uyguladı.

KİŞİNİN İDDİALARI ZİYARETTE BULUNDU

Altınözü ilçesindeki Avuttepe Mahallesi’nde çobanlık yapan bir kişi, Türkiye – Suriye sınırına yakın bir alanda bulduğu maymunu yaklaşık 6 aydır besleyip büyüttüğünü iddia ediyor. Ancak maymunu tokatlayan şahsın bu anları, ailesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve görüntüler hızla yayılıp tepkilere yol açtı.

MUZLA BESLENİYOR VE SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR

Ekipler, maymunu şahıstan alarak koruma altına alırken, yasadışı olarak beslenen maymun için cezai sürecin başlatıldığı öğrenildi. Maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne ait rehabilitasyon merkezine götürüldü. İl Müdürü Nuri Akın ve ekibi, maymuna muz vererek besliyor ve sağlık kontrollerini yapıyor. Öte yandan, maymunun önümüzdeki günlerde çevredeki hayvanat bahçesine sevk edileceği bildirildi.

– HATAY