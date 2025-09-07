Hatay’da Maymuna Kötü Muamele Tespit Edildi

YASADIŞI GETİRİLEN MAYMUNA KÖTÜ MUAMELE
Hatay’ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla getirilen bir maymuna kötü muamelede bulunduğu tespit edilen bir kişi hakkında hukuki süreç başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avuttepe Mahallesi’nde bir maymuna kötü muamele yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti.
MAYMUNUN EL KONULMASI VE TESLİMİ
Söz konusu adrese ulaşan ekipler, maymunun yasa dışı olarak bölgeye getirildiğini belirledi. Elde edilen bilgi doğrultusunda maymuna el konulurken, maymun Antakya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
SALIM NOKTASI TARSUS DOĞA PARKI
Yapılan sağlık kontrolünün ardından, maymunun Tarsus Doğa Parkı’na gönderileceği bilgisi alındı. Ayrıca, maymun üzerindeki kötü muamele uyguladığı tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.