Haberler

Hatay’da Mazgala Sıkışan Vatandaş Kurtarıldı

GECE KAYBOLAN DENGE

Hatay’da bir vatandaş, gece yürüyüşü sırasında dengesini kaybetmesi sonucu ayağını mazgala sıkıştırdı. Olay Payas Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti. Gece karanlığında meydana gelen bu olay, çevredeki kişilerin hızlıca yaptığı ihbar ile dikkat çekti.

İTFAYE EKİPLERİNLİ EYLEMİ

İhbarın ardından, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre içerisinde bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan kişiyi kurtarmak için hızla harekete geçti. Yapılan başarılı çalışmanın neticesinde mazgala sıkışan vatandaş, çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. Ardından, tedbir amaçlı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Chp Myk Toplandı, Hazırlıklar Devam Ediyor

CHP, Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde 4 saatlik bir toplantı yaparak 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve Parti Programı Çalıştayı'nın hazırlıklarını değerlendirdi.
Haberler

Tunceli’de Barış İçin Yürüyüş Düzenlendi

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Tunceli'de gerçekleştirilen yürüyüşte toplumsal barışın önemi tartışıldı. DEM Parti İl Eş Başkanı barış mücadelesinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.