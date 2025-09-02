Hatay’da Mazgala Sıkışan Vatandaş Kurtarıldı

GECE KAYBOLAN DENGE

Hatay’da bir vatandaş, gece yürüyüşü sırasında dengesini kaybetmesi sonucu ayağını mazgala sıkıştırdı. Olay Payas Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti. Gece karanlığında meydana gelen bu olay, çevredeki kişilerin hızlıca yaptığı ihbar ile dikkat çekti.

İTFAYE EKİPLERİNLİ EYLEMİ

İhbarın ardından, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre içerisinde bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan kişiyi kurtarmak için hızla harekete geçti. Yapılan başarılı çalışmanın neticesinde mazgala sıkışan vatandaş, çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. Ardından, tedbir amaçlı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.