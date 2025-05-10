Hatay’da Minibüs Çarpışmasında 3 Yaralı

HATAY’DA KAZA SONUCU 3 YARALI

Kaza, Hatay’da 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana geldi. Antakya – Altınözü yolu üzerindeki Enek Mahallesi mevkiinde gerçekleşen kazada, karşı yönden gelen minibüsler çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir minibüs yan yatarken, diğeri ise zeytin bahçesine uçtu.

İTFAİYE EKİPLERİ SORUNA MÜDAHALE ETTİ

Kaza anında araçlarda bulunan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ise kazanın nedenlerine ilişkin detaylı bir inceleme başlatmış durumda.