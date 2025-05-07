Hatay’da Motosiklet-Automobil Çarpıştı, 2 Yaralı

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Hatay’da yaşanan bir trafik kazasında, otomobil ve motosiklet çarpıştı. Bu kaza sonucunda bir kişi ağır yaralanırken, toplamda iki kişi yaralandı. Kaza, Dörtyol ilçesindeki Altınçağ Mahallesi’nin Kuzuculu kavşağı mevkiinde oldu.

KAZA ANI VE YARALILAR

B.U. isimli sürücü, 31 AUV 304 plakalı motosikletle, 01 GP 567 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet kazadan sonra hurdaya dönerken, sürücü ve otomobilde bulunan E.A. isimli kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

POLİS İNCELEMESİ

Kaza sonrası, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği önem taşıyor.