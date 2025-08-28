Haberler

Hatay’da Motosiklet Devrildi, Sürücü Öldü

TRAJİK KAZA HATAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’da meydana gelen bir trafik kazasında 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Antakya ilçesindeki Hasanlı Mahallesi civarında gerçekleşti.

KAZA AYRINTILARI İLE YETKİLİLERİN ÇALIŞMALARI

Mehmet Ali İstanbullu (30) yönetimindeki 31 E 7448 plakalı motosiklet, plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucunda, karşı yönden gelen H. A. (41) yönetimindeki 31 AOA 477 plakalı tırın önüne çarptı. Motosiklet sürücüsü M.A.İ, hemen olay yerinde yaşamını yitirdi. Cansız bedeni, olay yerine gelen cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri incelemelere başladı.

Kapaklı Yolunda Kaza, Nisa B. Hayatını Kaybetti

Çerkezköy'de Kapaklı yolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında 16 yaşındaki Nisa B. yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.
Samsunspor Başkanı Yıldırım: “Güzel Mücadele Ettik.”

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos maçının ardından takımın iyi bir performans sergilediğini belirtti ve taraftarlara teşekkür ederek transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaştı.

