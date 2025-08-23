Hatay’da Motosiklet Hırsızı Yakalandı

HIRSIZLIĞIN SANIYELERİ KAMERADA

Hatay’da bir işyerinin önünde park halindeki motosikletin çalınması girişimi, hırsızın hız göstergesini çalmasıyla sonuçlandı. Olayın anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İşletme müdürü Kemal Güler, duruma ilişkin “Aslında gelip isteseydi, patronumuz kendisine hediye bile edebilirdi” açıklamasında bulundu. Bu olay, 14 Ağustos’ta sabah saat 06.30 sıralarında gerçekleşti. Görüntülerde bir şahsın motosikletin yanına gelip çevreyi kontrol ettikten sonra ilk olarak motosikletin motorunu çalıştırmaya çalıştığı, başarılı olamayınca hız ibresini sökerek götürdüğü görülüyor.

İŞLETME MÜDÜRÜNDEN ARAŞTIRMA AÇIKLAMASI

Sabah iş yerine geldiğinde durumu fark eden işletme çalışanları duruma tepki gösterdi. İşletme Müdürü Kemal Güler, hırsızın motosikletle ilgili yardım talep etmesi durumunda hediye edilebileceğini belirterek, “O gün sabah saat altıda bir vatandaş motorun yanına geliyor. Yaklaşık 15-20 dakika kadar çevreyi gözlemliyor. Ardından kendi elindeki aletle ibreyi söküp alıyor. Motorun ön tarafını sökmeye çalışıyor, ters kontak yapmaya uğraşıyor ama başarılı olamıyor. Motoru çalamayınca ibreyi götürüyor. Parçanın birini kırıp yere atmış, biz o parça ile yeniden plastik kelepçeyle montaj yaptık ama ibreyi bulamadık” dedi.

HIRSIZLIK OLAYIYLA İLGİLİ İFADELER

Müdür Güler, işletmeye yeni motosiklet alındığı için bu motosikletin fazla kullanılmadığını, çalışır durumda olduğunu aktardı. “Tahmini değeri 2-3 bin lira civarındaydı. Aslında gelip isteseydi, patronumuz kendisine bu motosikleti hediye edebilirdi. Patronumuzun soyadı Cömert, kendisi de gerçekten cömerttir. Ancak böyle olunca art niyet düşündük” diye ekledi. Güler, sabah saatlerinde motosikletin başında bir kişinin olduğunu gören bir vatandaşın, güvenlik kameralarını incelemelerine sebep olduğunu belirtti. Güler, “Şahıs bulunursa şikayetçi olmayacağız. Ancak bu görüntüleri kimseye örnek olmaması için paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.