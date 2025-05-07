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Hatay’da Motosiklet Hırsızlığı Gerçekleşti

Olayın Gelişimi

Hatay’da, çaldığı motosiklet arızalanan hırsız, bir evin bahçesinde park halindeki başka bir motosikleti çalarak kaçmaya devam etti. Bu hırsızlık vakası, Reyhanlı ilçesinin Esentepe Mahallesi’nde 1 Mayıs’ta gece saatlerinde meydana geldi. Gece vakti motosiklet çalmaya çıkan hırsız, çaldığı motosikletle ilerlerken sorun yaşadı ve arızalı aracı yolda bırakıp evin bahçesinden başka bir motosiklet çalmaya yöneldi.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Hırsızlık anı, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda polis ekipleri, motosiklet hırsızlığına karışan şüphelileri Y.A. ve A.İ. olarak tespit etti. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Adli Süreç

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, hızla gelişen olaylar silsilesi ve etkin polis çalışmalarıyla sonucunu buldu.

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