Hatay’da Motosiklet Kazası, Genç Sürücü Vefat Etti

HATAY’DA TRAFİK KAZASI

Hatay’da meydana gelen bir trafik kazasında, aydınlatma direğine çarpan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Antakya ilçesinin kent merkezinde gerçekleşti. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsü 18 yaşındaki Hüseyin Uçar’ın direğe çarpması sonucu ağır yaralandı.

GENÇ SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uçar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi süreci devam ederken yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamayarak vefat etti. Uçar, memleketi olan Antakya’nın Üzümdalı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İskenderun’da İnşaatta Düşme Olayı Yaşandı

İskenderun'da inşaat halindeki bir binanın boşluğuna düşen 66 yaşındaki Mehmet Ali U. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.
Kaza, Otoyol’da Meydana Geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. İtfaiye, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

