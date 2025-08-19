Hatay’da Motosiklet Kazası, Genç Sürücü Vefat Etti

HATAY’DA TRAFİK KAZASI

Hatay’da meydana gelen bir trafik kazasında, aydınlatma direğine çarpan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Antakya ilçesinin kent merkezinde gerçekleşti. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsü 18 yaşındaki Hüseyin Uçar’ın direğe çarpması sonucu ağır yaralandı.

GENÇ SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uçar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi süreci devam ederken yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamayarak vefat etti. Uçar, memleketi olan Antakya’nın Üzümdalı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.