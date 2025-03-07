Hatay’da Motosiklet Kazası Kamerada

HATAY’DA OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPŞTI

Hatay’da gerçekleşen bir trafik kazasında, motosiklet sürücüsü karşıdan gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza, Arsuz ilçesine bağlı Üçgüllük Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletin, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar, çevredeki bir kamera tarafından kaydedildi. Kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi altına alındı.

KAZA ANINI ANLATTI

Kazanın detaylarını paylaşan vatandaş Gazel Tümkaya, “Çok şükür adama bir şey olmadı, sağlığı yerinde. Aşağıdan araba geliyordu, yukarıda motorlu geldi. Araç petrole girecekken sinyal vermeden kafa kafaya çarpıştılar. Burun buruna çarpıştıktan sonra motosikletli 3 metre havaya uçarak yere çakıldı. Çok şükür motosiklet sürücüsü sağlam giyinmiş olduğu için bir şey olmadı” diye konuştu. Kazanın sonucunda motosiklet sürücüsünün giydiği koruyucu ekipmanlar büyük önem taşıdı.