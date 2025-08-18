Hatay’da Motosiklet Kazası Oldu

KAZA DETAYLARI

Hatay’ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Mehmet Şimşek hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Aktepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Deniz İ. yönetimindeki cip, kavşakta Mehmet Şimşek kontrolündeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

YARDIM EKİPLERİ GELİYOR

Olayı gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Ağır yaralanan Şimşek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hassa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Mehmet Şimşek kurtarılamadı.

POLİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Kaza sonrası cip sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor. Kazanın nedenine dair detaylar araştırılıyor.