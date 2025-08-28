Haberler

Hatay’da Motosiklet Kazası: Sürücü Öldü

KAZA DETAYLARI

Hatay’da meydana gelen bir trafik kazasında, iki aracın çarpışmasının ardından devrilen motosikletin 30 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Antakya ilçesinin Hasanlı Mahallesi’nde gerçekleşti.

SÜRG ÜVENİN KİMLİĞİ VE KAZANIN SEBEBİ

Mehmet Ali İstanbullu (30) yönetimindeki 31 E 7448 plakalı motosiklet, plakası henüz tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu, karşı yönden gelen H. A. (41) yönetimindeki 31 AOA 477 plakalı tırın ön kısmına çarptı. Motosiklet sürücüsü M.A.İ. olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİ VE İNCELEMELER

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

