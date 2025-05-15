Hatay’da Motosiklet Kazası Yaşandı

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

Hatay’da gerçekleştiren bir kaza sonucunda sollama yapan bir otomobil, motosikletle çarpıştı ve bu olayda motosikletteki 2 kişi yere savruldu. Kaza anının detayları ve otomobil sürücüsünün yere düşen kişilere aldırış etmeden yola devam etmesi, yolda temizlik çalışması yapan bir aracın kamerasına yansıdı. Olay, Antakya çevreyolu Subaşı Mahallesi bölgesinde gerçekleşti.

MOTOSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPŞTI

Hafriyat kamyonunu sollayan otomobil, aynı yönde giden motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosikletteki 2 kişi yere savruldu. Kazanın meydana geldiği anlar, temizlik çalışması yürüten aracın sürücüsünün kaydettiği görüntülerde açıkça görüldü. Bu görüntülerde, akabinde meydana gelen kazadan sonraki anların yer aldığı sahneler de dikkat çekti. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün, yere düşen 2 kişiye aldırış etmeden yoluna devam etmesi izleyenlerin dikkatini çekti.

SAVRULAN ŞAHISLAR KAZAYI HAFİF ATLATTI

Motosikletten yere savrulan 2 kişinin kazayı sıyrıklarla atlattığı bilgisi edinildi. Bu duruma rağmen, kazanın boyutu ve otomobil sürücüsünün ihmalkarlığı yoğun bir şekilde tartışılmaya başladı. Kazanın ardından sağlık durumu hakkında detaylar ise paylaşılmadı.