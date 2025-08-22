Hatay’da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Öldü

KAZA VE SONUÇLARI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. B.A. isimli sürücünün kullandığı 31 AOC 486 plakalı otomobil, Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde M.K. yönetimindeki 48 ATF 656 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Bu sırada, motosikletin arkasında bulunan D.K., aynı yönde ilerleyen M.E. idaresindeki 31 C 2302 plakalı otobüsün altında kaldı.

OLAY YERİNDEKİ TEPKİLER

Olayın hemen ardından çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan D.K.’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Aynı zamanda yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. D.K.’nın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından morga gönderildi.

KAZA SONRASINDAKİ GİDİŞAT

Kazanın ardından, otomobil sürücüsü ve olayla bağlantılı olarak 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı. Kazanın detayları ve soruşturma süreci ile ilgili gelişmeler, kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.