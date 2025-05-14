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Hatay’da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBEDEN GENCİN KAZASI

Hatay’da meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Emirhan A. hayatını kaybetti. Kaza, Payas ilçesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki Özkul Çolak Caddesi’nde gerçekleşti. Emirhan A., 57 AGC 073 plakalı motosikletiyle caddede ilerlerken, aynı yönde giden 33 DFB 120 plakalı tırla çarpıştı. Bu trajik olay sonucunda genç sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİ İNCELEMESİ VE GÖZALTILAR

Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Emirhan A.’nın cansız bedeni, incelenin ardından cenaze aracıyla morga götürüldü. Tırın sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

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