Hatay’da Motosiklet Kazasında Genç Öldü

OTOMOBİL-MOTOSİKLET ÇARPIŞMASI

Hatay’da, bir otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 17 yaşındaki Güney Özçelik hayatını kaybetti. Kaza, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Samandağ ilçesinin Tekebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen H.Y. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen iki motosikletle çarpıştı. Bu kazada, motosikletlerde bulunan dört kişi, biri ağır olmak üzere, yere savrularak yaralandı.

KAZA SONRASI İLK MÜDAHALE

Kaza anını gören vatandaşlar, durumu acil yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşıp yaralılara ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen ağır yaralı Güney Özçelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölümle sonuçlanan kaza anları, güvenlik kameralarına yansıdı.