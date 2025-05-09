Hatay’da Motosiklet Nehrin Yatağına Uçtu

KAZA HATAY’DA YAŞANDI

Hatay’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Asi Nehri yatağına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi civarında meydana geldi.

MOTOSİKLET NEHİR YATAĞINA DEVRİLDİ

Asi Nehri mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği motosiklet, nehir yatağına devrilerek kazaya neden oldu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.