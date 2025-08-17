Haberler

Hatay’da Motosiklet, Otomobile Çarptı

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Hatay’da dönüş yapma niyetindeki bir otomobile motosikletin çarpması sonucu yaşanan kaza, büyük bir şok etkisi yarattı. Olay Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üstünde seyir halindeki motosiklet, karşı yönden gelirken bir sokağa dönüş yapan otomobile hızla saplandı.

YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya fırladığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada yaralanan sürücü, olay sonrası ilk müdahalenin akabinde Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Serap Aksüt, Kadınların Başarabileceğini Gösteriyor

Malatya'da lastik tamircisi olarak 24 yılını geride bırakan Serap Aksüt, kadınların başarılı olabileceğine dair güçlü bir örnek teşkil ediyor. Azmiyle zorlukları aşıyor.
Haberler

Adana’da Dolandırıcılık İçin 8 Tutuklama

Adana'da sosyal medyada dolandırıcılık yapan 8 kişi tutuklandı. Çetenin lideri, 25 farklı suçtan aranıyordu. Bir mağdurun başvurusu sonucu operasyon gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.