Hatay’da Motosiklet, Otomobile Çarptı

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Hatay’da dönüş yapma niyetindeki bir otomobile motosikletin çarpması sonucu yaşanan kaza, büyük bir şok etkisi yarattı. Olay Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üstünde seyir halindeki motosiklet, karşı yönden gelirken bir sokağa dönüş yapan otomobile hızla saplandı.

YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya fırladığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada yaralanan sürücü, olay sonrası ilk müdahalenin akabinde Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.