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Hatay’da Motosiklet Otomobile Çarptı

HATAY’DA KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Hatay’da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi, metrelerce havaya uçtu. Kazada iki şahıs yaralandı. Olayın gerçekleştiği an, kameralar tarafından kaydedildi. Kaza, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan otomobil, karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobile ok gibi saplanan motosikletteki iki kişi, havaya fırlayarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı ve polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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