HATAY’da Motosiklet Sürücülerine Uyarılar Yapıldı

MOTOSEKLET SÜRÜCÜLERİNE UYARI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Bir Kural Bir Ömür’ farkındalık kampanyası çerçevesinde 15 ilçede motosiklet sürücülerine uyarılarda bulundu. Motosiklet sürücülerinin güvenli sürüşlerini teşvik etmek ve koruyucu ekipman kullanımının önemini vurgulamak amacıyla kampanya dahilinde il genelinde kamu kurumları, toplu taşıma araçları ve uygulama noktalarına afişler asıldı.

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN BİLGİLENDİRME

Ayrıca, motosiklet sürücülerine yönelik olarak broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Kampanya, motosiklet sürücülerinin daha dikkatli ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşamalarını hedefliyor. Bu tür etkinliklerin, hem farkındalığı artıracağı hem de trafik güvenliğini sağlamak adına önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.