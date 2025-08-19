Haberler

Hatay’da Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

HATAY’DA TRAFİK KAZASI

Hatay’da yaşanan bir trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde, Gaziantep – Hatay yolu üzerinde meydana geldi. D.İ. yönetimindeki Volkswagen marka 31 ARL 599 plakalı otomobil, Mehmet Şimşek’in kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Hassa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hassa Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen, Mehmet Şimşek hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe, Benfica İle Maç Yapacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki ilk maçında Benfica ile karşılaşacak ve evinde kazanarak rövanş için avantaj sağlamayı planlıyor.
Haberler

Bilecik’te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı

Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, minibüs ve otomobil çarpıştı; olay anında kaldırımda bulunan bir yaya yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.