Hatay’da Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

HATAY’DA TRAFİK KAZASI

Hatay’da yaşanan bir trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde, Gaziantep – Hatay yolu üzerinde meydana geldi. D.İ. yönetimindeki Volkswagen marka 31 ARL 599 plakalı otomobil, Mehmet Şimşek’in kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Hassa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hassa Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen, Mehmet Şimşek hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.