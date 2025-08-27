Haberler

Hatay’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Hatay’da seyir halindeki bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanıyor. Kaza, Altınözü ilçesine bağlı Toprakhisar Mahallesi’nde meydana geliyor.

Seyir halinde olan 31 AVH 130 plakalı otomobil, motosikletle çarpışıyor. Bu kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralanıyor. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. Hızla olay yerine ulaşan polis ve ambulans ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapıyor. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü en kısa sürede hastaneye kaldırıyor.

