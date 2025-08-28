Haberler

Hatay’da Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Hatay’da motosiklet sürücüsü, 5 saniye boyunca akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye soktu. Bu davranış sonucunda sürücüye 21 bin 837 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, söz konusu motosiklet trafikten men edildi.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kırıkhan ilçesinde meydana gelen olayda, sürücünün motosikletle ön kaldırma hareketi yaptığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri durumu değerlendirerek harekete geçti ve gerekli çalışmaları başlattı.

MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda, akrobatik hareketleri gerçekleştiren şahıs tespit edildi. Sürücü, trafiği tehlikeye sokmak suçundan ceza alırken, kullandığı motosiklet de trafikten men edildi.

