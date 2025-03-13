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Hatay’da Motosiklet Tamircilerine Denetim Yapıldı

DENETİMİN DETAYLARI

Hatay’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet tamircilerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında, işyerlerinde bulunan toplam 129 motosiklet incelendi. Özellikle İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren tamirhaneler üzerinde yoğunlaşan denetimlerde, 21 işyeri gözden geçirildi.

Denetim sırasında 67 kişi sorgulandı. İnceleme neticesinde, 5 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 3 işyerinin vergi levhasının bulunmadığı ve 2 işyerinin ikinci el alım satım sözleşmesi yapmadığı tespit edildi. Bu bulgularla birlikte, ilgililere gerekli idari işlemler başlatıldı. Ayrıca, üzerinde plaka bulunmayan 2 motosiklet için toplam 31 bin 424 lira miktarında para cezası uygulandı.

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