Hatay’da Motosiklet Tırı Çarptı

ACIL KAZA HATAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’da meydana gelen feci kaza, motosiklet sürücüsü Emirhan Ç.’nin tırla çarpışması sonucu yaralanmasıyla sonuçlandı. Kaza, Kırıkhan ilçesindeki Topboğazı mevkiinde gerçekleşti. Seyir halinde bulunan 43 ACF 748 plakalı motosiklet, aniden tırın çarpmasıyla alevlere teslim oldu.

MÜDAHALE DEVRİYE GİRDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. Olay yerine hızla jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Oğlunun kaza haberini alarak olay yerine ulaşan annesinin acı feryadı, herkesi derinden etkiledi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri, çarpışmanın ardından alev alan motosiklete müdahale ederek yangını söndürdü. Yaralı motosiklet sürücüsünün hastanede tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.