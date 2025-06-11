Hatay’da Motosiklet Uçurumdan Düştü, Öldü

HATAY’DA TRAFİK KAZASI

Hatay’da meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayarak uçurumdan düşen motosikletin 25 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Arsuz – Çevlik yolu üzerindeki Konacık mevkiinde sabaha karşı saat 04.00 sularında gerçekleşti. 25 yaşındaki Serkan Arslan idaresindeki motosiklet, virajı almayı başaramayarak uçurumdan uçtu.

KAZA SONRASINDA GÖREVLİLER SEVK EDİLDİ

Uçurumdan düşerek ağır yaralanan Arslan’ı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa bir süre içerisinde bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Arslan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen Serkan Arslan hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Serkan Arslan’ın cenazesi, öğle namazının ardından Yayladağı ilçesi Leylekli Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta toprağa verilecek.