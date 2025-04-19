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Hatay’da Motosiklet Üzerinde Akrobatik Yolculuk

TEHLİKELİ YOLCULUK ANLARI

Hatay’da trafikte motosikletin üzerinde yatarak yolculuk yapan bir sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi Deniz Alayı Numune mevkisinde yaşanan bu ilginç olayda, sürücü akrobatik hareketlerle dikkat çekti.

GÖZLERİ KAMAŞTIRAN GÖRÜNTÜLER

Canını hiçe sayarak motosikletin üstünde yatan sürücü, gözleri dolduran bir manzara oluşturdu. Anbean cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, şahsın akan trafikte motosikletin üzerinde yatarak metrelerce gittiği açıkça görünmekte. Motosikletin üstünde bu şekilde yolculuk yapan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

HATAY’DA ŞAŞIRTAN OLAY

Bu tür tehlikeli davranışlar, hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını riske atıyor. Hatay’daki bu olay, trafikte dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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