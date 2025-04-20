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Hatay’da Motosiklet Üzerinde Yatan Sürücü Cezalandırıldı

TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK

Hatay’da bir sürücünün trafikte motosikletin üzerine yatarak yaptığı yolculuk sosyal medyaya damga vurdu. İskenderun ilçesinde bulunan İsmet İnönü Mahallesi Deniz Alayı Numune mevkiinde yaşanan bu olay, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Sürücünün yaptığı akrobatik hareketler, birçok kişi tarafından endişe verici bulundu.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Görüntülerde, motosikletin üzerine yatarak metrelerce giden sürücü, izleyenleri şaşkına çevirdi. Durumu fark eden İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, bu tehlikeli hareketi gerçekleştiren şahsı kısa sürede tespit etti. Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 7 bin 672 TL para cezası uygulandı. Bu olay, trafikte dikkatsizlik ve tehlikeli davranışların ciddiyetini bir kez daha gündeme getirdi.

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