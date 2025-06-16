Hatay’da Motosikletle Araba Çarpıştı. 37 Bin TL Cezaya Tepki Geldi. Sürücü Şikayetçi Oldu. Olayda İki Kişi Yaralandı

KAZADA YARALANANLAR YERE SAVRULDU

Hatay’da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kazanın anı ise bir kamera kaydına yansıdı. Ehliyetsiz motosiklet süren sürücü, yaşadığı kaza sonrasında kendisine uygulanan 37 bin TL’lik idari para cezasına tepki gösterdi. Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallesi’nde gerçekleşti. Yabancı uyruklu kadın sürücünün kullandığı 31 APS 007 plakalı Toyota marka otomobil, ‘U dönüşü’ yaptığı sırada karşıdan gelen 31 ANF 167 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA SONRASI TIP MÜDAHALESİ YAPILDI

Kaza çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve olay yerine polis ile ambulans sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yere düşen yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirip hastaneye götürdü. Yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsü Kuşkonmaz’a, ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve diğer çeşitli suçlamalardan dolayı 37 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yaralanan ve aynı zamanda para cezası alan sürücü Şahin Kuşkonmaz, yaşanan duruma tepki göstererek otomobil sürücüsünden şikayetçi olduğunu söyledi. “Durumum ve suçumun olmadığı halde hem kaza yapıp yaralandım, hem de 37 bin TL para cezası yedim” diyen Kuşkonmaz, “Motosikletle giderken aniden araba önüme çıktı ve kurtaramadım. Kurtaramadığım için kaza yaptım ve bu haldeyim” diye ekledi. Kazanın ardından yaralanmalarının yanı sıra çalışamaz hale geldiğini ve 4 çocuğu olduğundan bahsederek, “Fırıncılık yapıyorum ama işe gidemiyorum” ifadesini kullandı.