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Hatay’da Motosikletlere Ceza ve Trafikten Men

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA UYGULAMASI

Hatay’da gerçekleştirilen polis kontrollerinde, motosikletlerine abartı egzoz takan sürücülere toplamda 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, tescil belgeleri eksik olan araçlar trafikten men edildi. Reyhanlı ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentteki asayiş ve güvenliği sağlamak için çalışmalara aralıksız devam ediyor. Trafikte huzuru bozan motosiklet sürücüleri, polis ekiplerinin dikkatini çekiyor.

STANDART DIŞI EGZOZ SİSTEMİNE DİKKAT

Yapılan kontrollerde, standart dışı egzoz sistemine sahip araçlar tespit edildi. Bu durum sonucunda, abartı egzoz kullanan sürücülere 9 bin 267 TL tutarında ceza kesilirken, tescil belgesi eksik olan araçlar trafikten men edildi. Emniyet güçlerinin bu tür denetimleri, trafikte güvenliği artırma amaçlı gerçekleştirilmekte.

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