Hatay’da Odunluk Yangını Kontrol Altında

YANGININ MEYDANA GELİŞİ

Hatay’da bulunan bir evin odunluğunda yangın çıktı. Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi’nde gerçekleşen bu olay, yerel halkı tedirgin etti. Yangının başlamasının ardından hızla yangın ihbarında bulunuldu ve ardından itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI

İtfaiye ekipleri, alevlerin evlere sıçramadan kontrol altına alınmasını sağladı. Yangın, hızlı müdahale sayesinde kısa süre içinde söndürüldü, böylece daha büyük bir zararın önüne geçilmiş oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylar ise henüz netlik kazanmadı.