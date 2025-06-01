Hatay’da Operasyon: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

KAÇAKÇILIĞA YÖNELİK OPERASYON

Hatay’da gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri, silah kaçakçılarına karşı önemli bir başarı elde etti. Hatay Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalarını sürekli olarak sürdürüyor. Bu doğrultuda polis, Antakya ilçesindeki Akçaova ve Odabaşı Mahallelerinde, iki ayrı ikamet ile bir araçta detaylı arama yaptı.

ELDE EDİLEN BELGELER VE GÖZALTILAR

Yapılan aramalar sonucunda çok sayıda silah, mühimmat ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Elde edilen malzemeler arasında 500 adet Ak-47 fişeği, 29 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet şarjör, 49 adet tabanca fişeği, 14 adet av tüfeği, 6 adet av tüfeği şarjörü, 50 litre el yapımı alkollü içki yer aldı. Ayrıca, silah yapımında kullanılabileceği değerlendirilen iki matkap, iki torna makinesi ve birçok silah parçası ile tüfek parçaları bulundu.

ŞAHISLARIN TUTUKLANMASI

Olayla bağlantılı olarak H.B. ve M.E. isimli iki şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlar tarafından değerlendirilerek tutuklanan şahıslar, cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, silah ve mühimmat kaçaklığının önlenmesine yönelik oldukça önemli bir adım olarak kaydedildi.