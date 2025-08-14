Haberler

HATAY’da Orman Yangını Devam Ediyor

HASSA İLÇESİNDE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

HATAY’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, devam eden ikinci gününde etkisini sürdürüyor. Gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da desteklenmeye başladı. Yangın, önceki gün saat 19.00 civarında Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası bölgesinde meydana geldi. Çevredekilerin yaptığı ihbarın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekipleri yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangının kontrol altına alınma çabaları ikinci günde devam ediyor. Bu süreçte, Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinde yaşayan toplam 540 kişi evlerinden tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarına, gece boyunca 173 araç ve 470 personel katıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yangınla mücadele çalışmalarına dahil oldu. Ekipler, yangını kontrol altına almak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hassa’da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasında ormanlık alanda çıkan yangına, zorlu arazi koşullarına rağmen hava ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Haberler

Futbol Maçları 14 Ağustos Geliyor!

14 Ağustos Perşembe, futbolseverler için zengin bir program sunarak yerel ve Avrupa liglerinde heyecan dolu maçlarla dolu geçiyor. Kareler, taraftarları ekrana bağlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.