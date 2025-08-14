HATAY’da Orman Yangını Devam Ediyor

HASSA İLÇESİNDE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

HATAY’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, devam eden ikinci gününde etkisini sürdürüyor. Gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da desteklenmeye başladı. Yangın, önceki gün saat 19.00 civarında Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası bölgesinde meydana geldi. Çevredekilerin yaptığı ihbarın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekipleri yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangının kontrol altına alınma çabaları ikinci günde devam ediyor. Bu süreçte, Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinde yaşayan toplam 540 kişi evlerinden tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarına, gece boyunca 173 araç ve 470 personel katıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yangınla mücadele çalışmalarına dahil oldu. Ekipler, yangını kontrol altına almak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.