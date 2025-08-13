Hatay’da Orman Yangını Kontrol Altında

YANGINLARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ederken, Hatay’ın Hassa ilçesinde yeni bir yangın haberi geldi. Olay anında bölgeye çok sayıda söndürme ekibi yönlendirildi. Aşırı sıcakların da etkili olmasıyla birlikte, Türkiye’nin birçok yerinden orman yangınları haberleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde Çanakkale’deki yangın oldukça ciddi boyutlara ulaşırken, Hassa ilçesindeki yangın da endişelere yol açtı. Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde akşam saatlerinde çıkan yangının, bölgedeki çevredekilerin ihbarı üzerine hızlıca müdahale edilmeye başlandı.

RÜZGAR YANGINI BÜYÜTÜYOR

Bölgedeki Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait söndürme ekipleri, rüzgarın etkisi nedeniyle hızla yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor. Karadan gerçekleştirilen müdahaleler, yangının daha da büyümesini önlemek adına büyük bir önem taşıyor. Ekiplerin üstün gayretiyle yangının söndürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınıyor ve yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.