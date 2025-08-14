Hatay’da Orman Yangını Kontrol Altında

ANTAKYA’DA ORMAN YANGINI YAŞANDI

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahaleleriyle kontrol altına alınıyor. Narlıca Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı alevler yükseldi. Yangının bildirilmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE İLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, soğutma çalışmaları devam eden yangında herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da başka olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi. Yangının nedeninin araştırılması için çalışmalar sürüyor.