Hatay’da otobüs yangını yaşandı

YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ YANGINDA KORKU DOLU ANLAR

Hatay’da seyir hâlindeyken alevlere kapılan yolcu otobüsünde 20 yolcu, korku dolu anlar yaşadı. Elde edilen bilgilere göre, Antakya’dan İstanbul’a doğru hareket eden Jet Turizm’e ait 31 ADR 94 plakalı yolcu otobüsü, Belen ilçesi Kıcı mevkiinde aniden yanmaya başladı.

ALEV TOPUNA DÖNEN OTOBÜSTE HIZLI MÜDAHALE

Kısa sürede otobüs alev topuna dönerken, yolcular büyük bir panik yaşadı. Olay yerine hemen ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Otobüsün alevler içinde kaldığı anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Yangınla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.