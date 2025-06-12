Hatay’da Otobüsle Çarpışan Araç Yaralandı

KAZA DETAYLARI
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Emrullah A. yönetimindeki 31 KK 548 plakalı hafif ticari araç, Sakarya Mahallesi’nde yolcu otobüsüyle çarpışma yaşadı. Olaydan sonra ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
YARALININ DURUMU
Kaza sonucunda yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. Olay, çevrede panik yarattı.