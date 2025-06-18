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Hatay’da Otomobil Motosiklet Çarpıştı

OTOMOBİLLER VE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI DINLENIYOR

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada otomobille motosiklet çarpıştı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, S.Ç’nin kullandığı 31 SN 721 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi’nde, A.D. idaresindeki 31 ANK 428 plakalı motosikletle çarpıştı.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından, durumu bildiren ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Olayda yaralanan A.D., gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın detayları hakkında inceleme sürüyor.

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