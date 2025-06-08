Hatay’da Otomobil Motosiklet Çarpıştı, Bir Ölü

KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi ve bir kişi yaralandı. 06 CME 638 plakalı otomobil, Recep Y. tarafından yönetilirken, Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde Koray Sakaroğlu’nun sürücüsü olduğu 31 AYP 026 plakalı motosikletle çarpıştı.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirimi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Koray Sakaroğlu, İskenderun Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayrıca, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.