Hatay’da Otomobil Zeytinliğe Girdi: 2 Yaralı

KAZA NEDENİYLE ZEYTNİĞE UÇTU

Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen bir kaza zeytinliğe uçan otomobili gündeme taşıdı. Kaza, Antakya – İskenderun yolu üzerinde, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde gerçekleşti.

AÇIKLAMA SONRASI HAREKET GEÇİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talep etti. Hemen ardından olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtarmayı başardı ve onları sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.