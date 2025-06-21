Hatay’da Park Halindeki Araçlar Yandı

İKİ MİDİBÜS YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ

Hatay’da park halinde bulunan iki midibüs, meydana gelen yangında tamamen alevlere kapıldı. Yangın, Erzin ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Park halindeki bu iki minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü alev aldı.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı alındıktan sonra olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye, alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak, yangın sonucunda her iki araç da kullanılmaz hale geldi ve bu anlar kameralar tarafından kaydedildi.