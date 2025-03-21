Hatay’da Şasi Numarası Değişimi Operasyonu

Hırsızlık Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Hatay’da çalıntı, aranan ve hacizli tırların şasi ve motor numaralarını değiştirerek dolandırıcılık yapan kişiler, polis ekiplerince yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele amacıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında; büyük hasar gören araçların orijinal şasi ve motor numaralarının çalıntı ya da yurt dışından getirilen yabancı plakalı araçlarla değiştirildiği belirlendi.

63 Araç Üzerinde İnceleme Yapıldı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma neticesinde A.K., A.Y. ve Ö.T. isimli kişilerin daha önce alım satım yaptığı 63 adet tır çekicisini incelemeye aldı. Yapılan kriminal analizde 21 aracın şasi numarasının değiştirildiği ortaya çıkarıldı. Bu araçların toplam maliyetinin 40 milyon TL civarında olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak yakalanan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.

Yurtdışına Çıkış Yasağı Uygulandı

Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi; A.K. ve A.Y. hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Bu operasyon, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı alınan önlemleri pekiştiriyor ve suçluların adalete teslim edilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.