Hatay’da Şehit Ailesi Bayrak Değiştirdi

ŞEHİT AİLESİNİN BAYRAK TALEBİ YERİNE GETİRİLDİ

Hatay’da yaşayan bir şehit ailesi, evlerinde asılı olan yıpranmış Türk bayrağının değiştirilmesini istedi. Bu talep üzerine bayrak değişimi gerçekleştirildi. Şehit babası Yusuf Mengilli’nin “Rabbim bayrağımızı ve yurdumuzu eksik etmesin” sözleri, katılımcılara gurur verdi.

ŞEHİT ESAT MENGİLLİ’NİN AİLESİ BİREYSEL GURURUNU YAŞIYOR

Hataylı jandarma er Esat Mengilli, 2007 yılında Afyonkarahisar’da vatani görevini yerine getirdiği sırada şehit olmuştu. Ailesi, yıllardır şehit evinden Türk bayrağını eksik etmiyor. Geride kalan kış mevsiminde evdeki bayrağın yıprandığını fark eden baba Yusuf Mengilli, Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile iletişime geçti.

DERNEK TEMSİLCİSİ BAYRAĞI YENİLEDİ

Baba Yusuf Mengilli’nin isteği üzerine, evdeki yıpranmış bayrak, dernek temsilcisi Abdullah Dağ’ın yardımlarıyla değiştirildi. Şehit babası, teşekkürlerini ileterek, “Bayrağımız yıpranmıştı, sağ olsun Abdullah beyden rica ettik. Şimdi geldiler ve değiştirdiler sağ olsunlar. Rabbim bayrağımızı ve yurdumuzu eksik etmesin. İnşallah devletimiz her daim muzaffer olsun” dedi.